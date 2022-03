Al LABA una lectio magistralis per parlare del contributo delle donne nel settore del Design

Una lectio magistralis di due ore per parlare del contributo delle donne nel settore del Design, in particolare per accendere i riflettori sulla spinta propulsiva che le studentesse del Bauhaus riuscirono a imprimere ai movimenti d’innovazione tra gli anni Venti e Trenta del ‘900. A tenerla in Laba sarà Anty Pansera, storica dell’arte, critica del Design e Compasso D’Oro alla carriera nel 2020.

Pansera sarà ospite in accademia nella giornata di mercoledì 16 marzo, a partire dalle ore 10. Titolo dell’incontro, in cui i ragazzi potranno rivolgere domande e curiosità, è “L’altra metà del Design”: una lettura al femminile del Bauhaus, la scuola di arte e design che operò tra il 1919 e il 1933 in Germania, fondata a Weimar da Walter Gropius. Dalle ricerche e studi condotti da Pansera su questo tema è nato un libro – “494. Bauhaus al femminile” (edito da Nomos) – in cui la storica raccoglie e svela le vicende biografiche delle allieve delle scuola, mettendone in evidenza le capacità, l’estro e la lungimiranza.

Durante il confronto in aula non mancheranno infine i riferimenti al futuro delle scuole di Design, al valore dello studio nelle università e accademie di oggi. A coordinare l’appuntamento sarà il professore Angelo Minisci.

Fonte: LABA Firenze