Al lavoro per gli spettacoli dell’estate 2022: pubblicato il bando per proporre gli eventi di Open City

E’ pubblicato sul sito web del Comune di Scandicci l’“ Avviso per la selezione di proposte progettuali di eventi culturali, teatrali, musicali, coreutici, cinematografici e ricreativi, nell’ambito della rassegna estiva “Open City” 2022 (giugno-settembre 2022) ”. Associazioni culturali, enti no profit pubblici e privati, società cooperative a finalità mutualistiche, associazioni di promozione sociale, di volontariato e imprese sociali che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo libero possono partecipare alla procedura di selezione pubblica, presentando proposte progettuali per la diciannovesima edizione della rassegna di eventi estivi del Comune di Scandicci Open City, da lunedì 14 marzo, data di pubblicazione del bando, fino a martedì 5 aprile 2022.

“​La rassegna estiva OpenCity in questi due anni di pandemia ha segnato il ritorno alla vita sociale, quella fatta anche di meraviglia e di pura emozione - dice l’assessora alla Cultura Claudia Sereni - Un pubblico con circa 34.000 presenze e oltre 1000 operatori sono tornati in questi anni di chiusure a vivere e lavorare nei nostri parchi, nelle aziende agricole, nei circoli, nei giardini, nelle ville del territorio o nel carcere di Sollicciano, riportando la vita culturale al centro di tutto il territorio e dei suoi abitanti. Da questa straordinaria esperienza, fatta di legami positivi tra il Comune, le associazioni, gli artisti e i luoghi che intendiamo far crescere, ripartiamo con entusiasmo verso la programmazione della nuova stagione estiva di Scandicci OpenCity 2022”.

Così come definito dalla delibera approvata dalla Giunta nella seduta di giovedì 10 marzo 2022, per la valutazione delle proposte che saranno presentate si dovranno considerare: la qualità artistico culturale dei progetti, intesa come capacità innovativa e di valorizzazione delle tradizioni locali, anche in rapporto di continuità storica alle precedenti edizioni di “Open City” in ambito teatrale, musicale, coreutico, cinematografico e ricreativo; la capacità organizzativa-gestionale del soggetto proponente; il curriculum del soggetto proponente; la capacità di attrarre nuovo pubblico anche attraverso strumenti innovativi di promozione degli eventi proposti, nonché capacità di coinvolgere il proprio target di riferimento; l’interconnessione, come capacità di fare rete per intercettare un pubblico variegato e diversificato per fascia di età e di stili culturali e socio-relazionali; l’attinenza a ricorrenze di particolare rilievo per l’Amministrazione Comunale; la sostenibilità organizzativa ed economica dei progetti e la reale capacità di attrarre altre forme di finanziamento (sponsorizzazioni, risorse proprie, attivazione di crowdfunding).

Ai soggetti che saranno selezionati con il bando, così come definito dalla delibera, potranno essere concesse agevolazioni, le cui entità saranno stabilite a seguito dell’approvazione del Bilancio. comunale.

La delibera approvata dalla Giunta individua anche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti spazi per l’organizzazione degli eventi di Open City: Parco e Pomario del Castello dell’Acciaiolo e Temporary Park (ex CNR); spazi nel territorio comunale messi a disposizione da soggetti pubblici o privati a seguito di apposito avviso bandito dall’Amministrazione comunale; altri spazi nei quartieri della Città che i proponenti potranno indicare, come “luoghi espressione dell’animo vivo e della ‘vitalità’ della Città’”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa