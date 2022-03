Aquateam Nuoto Cuoio, super medaglie al mondiale a Lignano

Aquateam Nuoto Cuoio c'è. A Lignano Sabbiadoro ha partecipato al campionato italiano assoluti di nuoto paralimpico abbinato alla tappa del mondiale world series paraswimming: 2 giorni di gare per ASD Aquateam nuoto cuoio, 3 atleti con 7 gare ammesse per tempi limite raggiunti. "Una manifestazione importante con atleti da tutto il mondo, un orgoglio esserci" commentano dal team. Di seguito il racconto dell'esperienza a Lignano.

"Abbiamo ottenuto i tempi giusti. In Italia non sono poi molti quelli che hanno la fortuna di esserci.



La tensione era forte all'inizio ma Stefania Gemignani rompe il ghiaccio e porta subito a casa un argento 100 stile libero dove ha migliorato molto il suo personale e un bronzo nei 50 dorso.



Martina Alfei ha sfiorato il suo miglior tempo nei 100 stile (solo pochi centesimi sotto). Si piazza comunque al 5' posto nazionale e non è poco. Si è subito rifatta con L'ORO nei 100 rana abbassando il suo miglior tempo di 10 secondi. E di seguito, nei 50 stile migliora di due secondi e si piazza al quarto posto nazionale.



Giovanni Turini, all'esordio in gare di questo livello, abbassa il suo miglior tempo nei 50 rana e stacca il biglietto per i prossimi campionati italiani estivi



Le staff di ASD Aquateam nuoto cuoio è orgoglioso dei risultati. Ci alleniamo seriamente solo da Gennaio, quando abbiamo ottenuto gli spazi in piscina, e i risultati stanno arrivando.

A questo proposito cogliamo l'occasione per ringraziare le amministrazioni comunali di Santa croce sull'Arno e Fucecchio, in particolar modo, ce lo concederete, il Sindaco Spinelli che ci ha ascoltati e supportati nelle richieste delle corsie e al quale ci eravamo ripromessi di portare delle medaglie. Eccone alcune! Speriamo le prime di una lunga serie. Ringraziamo inoltre il comune di San Miniato per la concessione del pulmino e tutti coloro che ci seguono."