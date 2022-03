Attacco social no-vax ai membri del consiglio regionale

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, esprime “solidarietà al vicepresidente dell'assemblea Stefano Scaramelli e a tutti i rappresentanti delle istituzioni che, per il loro impegno nel sensibilizzare i cittadini sull’importanza della vaccinazione nella lotta al Covid, subiscono ignobili attacchi no vax, attraverso i social network o con atti vandalici”.

Negli ultimi giorni la pioggia di commenti offensivi, pieni di insulti e deliri neonazisti, si erano già concentrati sulla pagina Facebok del presidente Mazzeo e su quella del Consiglio regionale per avere manifestato solidarietà e vicinanza al presidente della Toscana, Eugenio Giani, oggetto di scritte offensive da parte di No Vax alla scuola di Agliana. È stata quindi la volta della consigliera regionale Valentina Mercanti e, ora, anche il vicepresidente dell’Assemblea toscana Scaramelli, bersaglio di oltre 800 messaggi accompagnati dalla sigla no vax.

"Abbiamo ricevuto tanti attestati di solidarietà a nostra volta – conclude Mazzeo – e ringrazio tutti coloro che ci hanno mostrato vicinanza confermando la bontà e la necessità di proseguire sulla strada della tutela della salute. Anche per questa ragione ribadisco la volontà di fare piena luce sull'accaduto e promuovere un esposto come Consiglio regionale della Toscana a tutela dell'istituzione e di tutti i colleghi coinvolti. Noi non ci fermeremo. Da oggi, proprio grazie ai vaccini, la Toscana è di nuovo zona bianca: agli insulti e alle svastiche dei no vax rispondiamo con la scienza e il ritorno alla normalità".

Fonte: Toscana Consiglio Regionale