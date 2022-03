Biblioteca Fucini, aperto il punto prestito alla Casa della Memoria a Santa Maria

Una biblioteca più vicina ai cittadini. Da oggi, lunedì 14 marzo 2022, a Empoli si può. È stato aperto il primo punto prestito all’interno della Casa della Memoria, nella frazione di Santa Maria.

Presenti l’assessore alla cultura Giulia Terreni e Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale con delega alla cultura della memoria che hanno espresso la loro soddisfazione.

Giulia Terreni commenta: «La biblioteca comunale svolge un ruolo importante nella nostra città per la diffusione della conoscenza e informazione, così con i punti di prestito si avvicina fisicamente agli utenti, come stasera qui a Santa Maria, nella Casa della Memoria» e Mantellassi aggiunge: «un punto prestito della nostra biblioteca a Santa Maria è un servizio importante per un pezzo ampio della città: un quartiere grande e vivace. La nostra Casa della Memoria contiene libri preziosi e utili. Adesso apriamo alla possibilità di consultarli, di prendere in prestito libri della biblioteca e di leggere e studiare lì. Sarà sempre più uno spazio per tutti i cittadini».

Nei giorni di lunedì e mercoledì in orario dalle 16 alle 19 il punto prestito sarà aperto.

Si potrà prenotare libri, film, cd della collezione della Rete Rea.net che saranno disponibili per il ritiro al punto prestito nei giorni successivi.

Inoltre sarà possibile rinnovare i materiali già in possesso agli utenti oppure restituirli, anche nel caso siano stati presi in prestito alla biblioteca sede centrale o alle biblioteche del circuito Rea.net

L’apertura del punto prestito nella Casa della Memoria, in questo caso, consentirà la consultazione da parte degli studiosi e ricercatori dei libri del Fondo Remo Scappini e i materiali del Centro Documentazione della Resistenza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa