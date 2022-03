Preleva denaro con 90 carte di credito rubate, arrestato

Aveva a disposizione ben 90 carte di credito intestate a altre persone, le utilizzava per dei prelievi in viale Europa a Firenze, a uno sportello bancomat. Poi il personale della banca si è indispettito, ha chiamato i carabinieri e il 'mistero' è stato risolto.

Un 53enne della provincia di Caserta è stato arrestato a Firenze per indebito utilizzo di carte di pagamento. L'uomo aveva con sé anche 7.620 euro in contanti, che per gli investigatori sarebbero stati sottratti dai conti correnti dei titolari di alcune delle carte. Circa 2.000 euro sono stati già restituiti ai titolari dei conti.

Sono in corso accertamenti sulla provenienza delle carte di credito. Si tratterebbe di carte rubate, intercettate durante la spedizione per posta da parte delle banche ai legittimi proprietari.