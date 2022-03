Coreglia: arrivati gli undici profughi ucraini

Emergenza Ucraina: Coreglia Antelminelli accoglie undici persone. I profughi in fuga dal conflitto sono arrivati sul territorio di Coreglia e ad accoglierli hanno trovato il sindaco Marco Remaschi e il vicesindaco, Giorgio Daniele.

«La risposta del nostro territorio - ha commentato Remaschi - è stata immediata. Abbiamo subito attivato la rete di solidarietà necessaria per accogliere al meglio queste persone, per farle sentire a casa e per dare a loro la sicurezza e la serenità di cui hanno bisogno. Si tratta di donne, ragazzi e bambini, strappati alla loro quotidianità, che qui da noi troveranno supporto, sostegno e tutto l’aiuto necessario. Voglio ringraziare chi si è mosso con rapidità e competenza per rendere possibile l’accoglienza: oltre gli uffici comunali, anche l’Asl e le associazioni di volontariato, in particolare la Misericordia di Piano di Coreglia. C’è ancora tanto da fare e chiunque può fare la sua parte, piccola o grande che sia. Facciamolo tutti, facciamolo insieme: costruiamo la pace».

Chiunque lo desideri può contribuire donando generi alimentari, vestiti o beni di prima necessità. Per ricevere informazioni in merito all’accoglienza è possibile mettersi in contatto con l’Unione dei Comuni della Mediavalle, che fa da raccordo per tutte le amministrazioni comunali e per tutte le associazioni di volontariato del territorio. I numeri da contattare sono quelli della Protezione Civile: 0583805871; 3483419063.