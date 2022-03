Dà fuoco al drappo nero del David, arrestato torna libero. Per lui il divieto di dimora

È stato scarcerato Vaclav Pisvejcv, il cittadino ceco arrestato l'11 marzo scorso dopo aver dato fuoco al telo nero che copriva la copia del David di Michelangelo in piazza Signoria. Il drappo, come è noto, era stato messo in solidarietà al popolo ucraino. Per lui è scattato il divieto di dimora nel territorio comunale di Firenze. Il difensore dell'uomo sta valutando un eventuale ricorso contro la misura. Per l'uomo il pm aveva chiesto la misura degli arresti domiciliari.