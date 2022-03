FdI Empolese Valdelsa ringrazia per la raccolta di beni per l'Ucraina

Fratelli d’Italia Empolese Valdelsa vuole ringraziare la cittadinanza per la splendida solidarietà avuta nei confronti del popolo ucraino. Abbiamo raccolto ben nove scatoloni con generi di prima necessità, che questo pomeriggio sono stati consegnati alla Misericordia di Empoli. Cogliamo l’occasione per informare che la sede del Partito, in via XX Settembre 6, sarà aperta tutti i mercoledì dalle 16.30 alle 19.30 e tutti sabati dalle 10.30 alle 12.30. Sarà l’occasione per i cittadini per visitare la sede, conoscere le varie attività che svolgiamo, potersi tesserare e portare a conoscenza del Partito problematiche della città, le quali saranno discusse dal Consiglio Comunale.

Fratelli d’Italia Empolese Valdelsa