In fuga con abiti dal valore di 1.000 euro e il denaro presente in cassa, circa 100 euro. A farne le spese un negozio fiorentino in via Corridoni, nella zona di Rifredi.

Per accedere ai locali dell’esercizio i ladri ne hanno sfondato la vetrina, come ha scoperto questa mattina il conducente di una tramvia che è transitato davanti al negozio e ha segnalato alla polizia il furto.