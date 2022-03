Il Terzo Segreto di Satira slitta e raddoppia: due spettacoli al Puccini di Firenze

Previsto per sabato 19 marzo, l’esilarante “Barabba - corso di sopravvivenza al paese reale” de Il Terzo Segreto di Satira al ridotto del Teatro Puccini di Firenze slitta a sabato 26 marzo e raddoppia: due appuntamenti, alle 18,30 e alle 21,30 per venire incontro alle tante richieste del pubblico.

Inizio ore 21,30. I biglietti (12 euro posto unico) sono disponibili sul sito ufficiale del Puccini, su TicketOne e nei punti Box Office Toscana (tel. 055.210804). Biglietti in prevendita anche alla cassa del Teatro Puccini da giovedì a sabato, dalle ore 16 alle 19. Info tel. 055.362067 – www.teatropuccini.it - biglietteria@teatropuccini.it. Restano validi i biglietti che riportano la data del 19 marzo.

Dopo i successi sul web, in tv, al cinema e in libreria, Il Terzo Segreto di Satira rielabora in versione teatrale il libro “La Paranza dei Buonisti” forgiando un live che mischia il linguaggio tipico dei loro video a quello classico del monologo. Sul palco sale Walter Leonardi, comico e attore, storico volto del gruppo.

“Barabba - corso di sopravvivenza al paese reale” è una via di mezzo tra un one man show e un manuale di sopravvivenza: Enrico, buonista per antonomasia e agnello in un mondo di lupi, si trasformerà, grazie all’aiuto di un prezioso manuale, in un mental coach pronto a spiegare a tutti come sopravvivere: un’immersione nelle tattiche e nel pensiero sovranista, per decodificarlo, impararlo, e farlo proprio, mimetizzandosi così in attesa della luce alla fine del tunnel. Test e video, interazione con il pubblico e ironia sono gli elementi in grado di portare avanti il flusso di coscienza di Enrico.

Serata Nell’ambito di “Teatro Puccini Comedy Show”, la rassegna fiorentina organizzata con The Comedy Club e dedicata ai linguaggi della comicità contemporanea, tra satira, intrattenimento, riflessione e autorialità. Il prossimo appuntamento, venerdì primo aprile, vedrà sul palco Daniele Tinti e il suo “Dilemma”.

Fonte: Ufficio Stampa