Lucchese-Reggiana, arrestato ultrà rossonero dopo gli scontri

C'è un arresto per gli scontri al termine di Lucchese-Reggiana, sfida di Serie C Girone B. Un ultrà 39enne della Lucchese, definito come "schierato su posizioni vicine all'estrema destra", è stato arrestato in flagranza differita e si trova ai domiciliari.

L'uomo è residente a Lucca ed è stato tra i protagonisti dei tafferugli avvenuti in centro venerdì 11 marzo. La Questura di Lucca spiega che il 39enne avrebbe partecipato alla rissa e "si evince inequivocabilmente dalle riprese di video-sorveglianza". Nelle immagini lo si vede "affrontare gli avversari con pugni e con la cintura dei pantaloni".

In passato il 39enne era già stato soggetto a Daspo. Ora è in attesa del processo per direttissima, l'accusa è di rissa in concorso con altre persone in corso di identificazione.