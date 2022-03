Muore investito da un treno a Firenze

Un uomo è deceduto oggi, lunedì 14 marzo, a Firenze, investito da un treno. Il fatto è avvenuto poco dopo le 8 in prossimità della stazione di Campo di Marte. Sul posto la polizia ferroviaria e i soccorsi. Non sono note le cause dello scontro, non si esclude che possa trattarsi di un suicidio.

Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per quasi un'ora, poi è ripresa la circolazione tranne che su due binari. I ritardi massimi sono stimati in circa 60 minuti, disagi anche per l'Alta Velocità.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).