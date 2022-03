Omicidio Ciatti, Nardella al Senato: "Il processo va fatto in Italia"

“Il governo italiano deve far sentire la sua voce nei confronti del governo spagnolo e della comunità internazionale, perché questa vicenda è anche un punto fondamentale delle relazioni internazionali. E' diritto dell'Italia avere un processo in Italia. Confido nel vostro supporto perché il governo italiano abbia un ruolo proattivo per ottenere questo risultato".

Queste le parole del sindaco di Firenze, Dario Nardella. Il primo cittadino è intervenuto oggi in streaming durante una iniziativa organizzata dal M5s al Senato su Niccolò Ciatti, il giovane di Scandicci pestato a morte l'11 agosto 2017 in una discoteca di Llorret de Mar, in Spagna.

"È diritto del nostro Paese e della famiglia Ciatti avere un processo nel nostro Paese. Faremo tutto quello che ci è possibile. Sono stato testimone – ha aggiunto il sindaco – dell'impegno di Conte e Bonafede, quando erano premier e ministro, per avere un processo giusto e per poter processare i responsabili di questo folle atto bestiale nel nostro Paese. Bisogna mantenere alta l'attenzione”.