Premi sportivi Cinelli e Vanni, candidature aperte a Montespertoli

Il premio sportivo "Cino Cinelli", giunto alla sesta edizione, è riservato ad atleti, dirigenti o tecnici che si sono distinti nello sport a livello nazionale e internazionale.



Le segnalazioni delle candidature al premio possono essere effettuate da federazioni o società sportive, enti di promozione, istituzioni scolastiche e cittadini residenti nel Comune di Montespertoli.



Il Premio Sportivo dell'Anno prevede anche un'altra categoria, il Premio “Paolo Vanni”, riservato ad atleti, dirigenti o tecnici, residenti o che svolgono attività nel Comune di Montespertoli, che si sono distinti a livello locale, provinciale e regionale nella stagione agonistica in corso. Quest'ultimo riconoscimento è suddiviso in ulteriori 5 categorie che sono: atleta dell’anno, tecnico dell’anno, dirigente sportivo dell’anno, squadra dell’anno, premio speciale.



Ricordiamo che nell'edizione precedente, il premio “Cinelli” è andato a Andriulli Gabriele che si è particolarmente distinto per la sua tenacia a praticare il suo sport preferito, il body building, facendolo diventare la sua professione e ottenendo risultati eccezionali a livello nazionale e non solo.



Per il premio sportivo "Paolo Vanni" invece sono stati premiati:



- Arrighi Margherita, campionessa nazionale di pattinaggio artistico su rotelle, come atleta montespertolese dell’anno.

- Biotti Stefano, per aver vinto due campionati di calcio consecutivi con l'Asd Montespertoli, come tecnico montespertolese dell’anno.

- Ciampolini Mario, tecnico e dirigente che ha dedicato una vita al ciclismo, e Vignozzi Franco, dirigente e custode storico dello Stadio Comunale, verranno insigniti del premio alla carriera.



Inoltre una menzione speciale è stata assegnata a: Alfani Sauro, atleta di calcio Balilla; Migliorini Alessia, atleta di karate; Cianti Duccio, atleta di karate.



Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune all'indirizzo email urp@comune.montespertoli.fi.it entro il 9 aprile e dovranno contenere le eventuali informazioni biografiche e tecniche necessarie, utilizzando il fac-simile scaricabile direttamente dal sito web del Comune: https://bit.ly/PremioSportivo2022

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa