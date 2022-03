Santa Maria Annunziata, prevenzione del tumore alla prostata: ancora possibilità di prenotare

Ancora possibilità di prenotare per le visite gratuite di venerdì 18 e sabato 19 marzo all’ospedale di Santa Maria Annunziata che ha aderito all’iniziativa promossa da Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa del Papà, e dedicata alla prevenzione del tumore alla prostata, in programma dal 18 al 20 marzo 2022. Un weekend di servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della corretta informazione, della prevenzione primaria e della diagnosi precoce del tumore della prostata che, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili.

Presso la Struttura di Oncologia (terzo piano, percorso A, ambulatori 4 e 5, sala di attesa A), gli specialisti della Struttura Complessa di Urologia (responsabile il dottor Niceta Stomaci) effettueranno visite di prevenzione gratuite venerdì 18 marzo (dalle ore 08. 30 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30) e la mattina di sabato 19 marzo (dalle ore 8.30 alle ore 13), mentre la dottoressa Valentina Baldazzi, oncologa referente della patologia genito-urinaria, offrirà consulenze oncologiche venerdì 18 marzo (dalle ore 09.00 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17) e la mattina di sabato 19 marzo (dalle ore 09 alle ore 13).

A seguito del rapido esaurimento dei posti, sabato 19 marzo viene garantito dagli specialisti urologi un secondo ambulatorio per le visite specialistiche dalle ore 9 alle ore 13. Presso la Radioterapia (piano seminterrato, ambulatorio 2), gli specialisti della Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica (responsabile la dottoressa Silvia Scoccianti) offriranno consulenze radioterapiche venerdì 18 marzo (dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17).

La prenotazione è obbligatoria al numero: 0556936231 (dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19). La prenotazione avverrà in ordine cronologico di chiamata fino a esaurimento dei posti disponibili.

Fonte: Ausl Toscana Centro