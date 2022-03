Tecnoambiente, nasce la Fondazione EcoEridania Insuperabili

Attività industriale, business e solidarietà. Un grande progetto, di portata nazionale, toccherà in questo caso anche il Comprensorio del Cuoio. Ma di cosa si tratta? Il presidente di EcoEridania Andrea Giustini ha annunciato: "Siamo pronti per dar vita alla Fondazione d’impresa".

E, ricordiamo, nel Gruppo Ecoeridania, da oltre un anno è entrata a far parte un'azienda del territorio, Tecnoambiente Spa con sede a Ponte a Egola di San Miniato, una società impegnata nello smaltimento e recupero dei rifiuti industriali, in piedi dal 2001 e la cui crescita è stata costante in tecnologia e capacità di lavorazione: oggi conta 30 unità. Tecnoambiente, quindi, con le altre aziende del gruppo sarà parte di una nuova prestigiosa avventura: la Fondazione EcoEridania Insuperabili. L’azienda, nata nel 1988 in Liguria, ha scelto infatti di sostenere la Onlus Insuperabili.

Gli obiettivi? La nascita della Fondazione permetterà, si apprende, un ulteriore sviluppo di tanti progetti: da quello sulle "Scuole Calcio", che ha l’ambizione di poter accogliere oltre 2000 persone disabili nei prossimi 5 anni, a quello del "Calcio per non vedenti".

Inoltre - si legge in una nota del Gruppo EcoEridania - si mira a creare nuovi ausili adatti per lo sport ed a creare un impianto per l’insegnamento, collocando sotto il profilo lavorativo più di 50 persone con disabilità. Una mission, quindi, che è anche nella corde "storiche" di Tecnoambiente, che nel Comprensorio è stata vicino al mondo dello sport, ha sostenuto importanti progetti culturali e sociali, tessendo negli anni anche una collaborazione con le scuole.

