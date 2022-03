Nuove lamentele dalla tratta Empoli-Siena: "Noi pendolari di Serie B"

Arrivano nuove segnalazioni dai lettori e dalle lettrici di gonews.it riguardo la situazione dei treni sulla tratta Empoli-Siena. L'ultima risale alla mattinata di oggi, lunedì 14 marzo.

"Vi scrivo proprio dal binario" esordisce così un lettore empolese. "Per l'ennesima volta noi della linea Empoli-Siena siamo trattati da pendolari di Serie B, abbandonati".

Cosa è successo stamattina? "Il treno 18201, il principale per chi fa il pendolare o studia e vuole andare a Poggibonsi e Siena, è stato cancellato per un guasto alla locomotiva. Non c'è stato nessun treno sostitutivo, se non il successivo che però arriva ben oltre l'orario di ingresso a scuola o lavoro".

In più, continua il lettore, "non ci sono state molte informazioni in stazione, ma è la solita storia, hanno annunciato la cancellazione del treno e stop. Questa situazione non è tollerabile, non si possono lasciare i pendolari in queste condizioni".