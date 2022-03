Ucraina, due serate di beneficenza e pizza al circolo Arci di Lazzaretto

In via del tutto eccezionale torna la sagra della pizza a Cerreto Guidi. In occasione della guerra in Ucraina il Circolo ARCI Pietro Tozzini Lazzeretto organizza due serate solidali per la popolazione Ucraina. Si svolgeranno sabato 19 e domenica 20 marzo dalle ore 20.

Il totale del ricavato delle due serate sarà devoluto interamente in beneficenza alla raccolta fondi a favore dell’Ucraina "Donatori per la pace" di Avis. Info: 3935088324 oppure a carloalbertofaraoni@icloud.com.

Fonte: Ufficio Stampa