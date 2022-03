Ucraina, la Misericordia di Empoli dona un’ambulanza per il soccorso

Proseguono senza sosta le azioni di solidarietà della Misericordia di Empoli alla popolazione ucraina. Oltre all’accoglienza ai civili in fuga dalla guerra e alla raccolta dei beni di prima necessità, l’Arciconfraternita ha ribadito il suo impegno nella grave crisi umanitaria in atto con l’invio di una delle proprie ambulanze, aderendo all’iniziativa organizzata dall’Area Emergenza Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Allestito con tutti i presidi e i materiali necessari per le operazioni di primo soccorso, il mezzo è stato preparato dai volontari dell’associazione empolese, che hanno rimosso le livree secondo quanto indicato dal Dipartimento di Protezione Civile europeo, e lo hanno consegnato venerdì 11 Marzo all’hub della Protezione Civile a Palmanova, in Friuli-Venezia Giulia, dove si trova il punto di raccolta di tutte le ambulanze donate dalle Misericordie d’Italia con destinazione Ucraina. “Dall’inizio del conflitto ci siamo attivati su più fronti per rispondere alle necessità del popolo ucraino - afferma il Provveditore della Misericordia di Empoli Gionata Fatichenti - Una fra tutte, il bisogno di dare supporto al servizio sanitario locale e alle operazioni di soccorso urgenti. Come purtroppo stiamo vedendo, le ambulanze non sono risparmiate dagli attacchi, ma vengono gravemente danneggiate o distrutte, con un pesantissimo impatto sull’accesso e la disponibilità di servizi sanitari essenziali per i civili. In questo tragico scenario ci siamo resi subito disponibili a donare uno dei nostri mezzi e ringrazio tutti i volontari che si sono adoperati giorno e notte per prepararlo e farlo arrivare fino alla zona di stoccaggio.”

Fonte: Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli