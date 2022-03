Uil Fpl Lucca a sostegno dell'Ucraina: 20mila euro alla Caritas di Gorizia

La Uil Fpl di Lucca ha contribuito alla donazione che l’organizzazione sindacale ha fatto a livello nazionale a sostegno della popolazione ucraina: 20mila euro in tutto destinati alla Caritas Diocesana di Gorizia.

“Nel nostro piccolo speriamo di dare una mano preziosa a sostegno delle popolazioni che scappano dalla guerra e hanno cercato rifugio anche nel nostro paese. Donne e bambini, soprattutto, che hanno dovuto abbandonare la famiglia e la casa, hanno lasciato alle spalle la loro vita, senza sapere se e quando potranno tornare – sottolinea il segretario della Uil Fpl Lucca, Pietro Casciani -. Abbiamo sentito il dovere etico e morale di dare una mano, per quanto possibile, e continueremo a farlo se sarà necessario per dare cure e supporto a chi oggi ne ha bisogno. Un gesto di fratellanza che oggi spera di richiamare l’attenzione della politica sulla necessità di dialogo e diplomazia per arrivare a ripristinare la pace alle porte dell’Europa”.

Fonte: Ufficio Stampa