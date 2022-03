Uisp Empoli, seminario per accompagnatori di gruppi di cammino

Sabato 9 aprile prossimo il comitato Uisp Empoli Valdelsa, in collaborazione con Toscana Hiking Experience, organizza un seminario rivolto a coloro che vogliano diventare accompagnatori di gruppi di cammino. Un’iniziativa volta a formare operatori che potranno collaborare con la Uisp per le escursioni e le camminate che periodicamente vengono realizzate. Il seminario sarà tenuto da Nicola Dainelli, guida ambientale della Toscana Hiking Experience, associazione sportiva dilettantistica di Castelfiorentino affiliata alla Uisp che da anni lavora nel campo delle escursioni in tutti i suoi aspetti.

Il programma prevede una intera giornata di seminario. La mattina si terrà la parte teorica in cui verranno fornite delle nozioni sulle dinamiche di gruppo, sulla preparazione e la conduzione di una escursione. Quindi, è previsto un pranzo al sacco e nel pomeriggio si terrà un’esercitazione pratica sul campo con un camminata durante la quale verranno messi in pratica i concetti espressi nella parte teorica.

«Una occasione formativa rivolta ad accompagnatori - commenta Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - che si aggiunge ad altri momenti formativi che il nostro comitato sta organizzando in questo momento. Penso che sia sempre più importante la competenza in ogni settore, poi camminare di per sé non è complicato e spesso succede che ci si avvicina a questa attività senza la dovuta formazione».

«Lo spirito che sta dietro ad iniziative di questo tipo - spiega Gabriele Scali, responsabile del settore Atletica Uisp Empoli Valdelsa - è quello di implementare la promozione dei sani stili di vita. Il nostro ruolo, accanto al supporto alle società sportive che lavorano sulla parte agonistica, è promuovere l’attività fisica per il benessere delle persone. Su questo le camminate che organizziamo da anni riscuotono un successo maggiore nella popolazione e speriamo che possano crescere ancora. Per farlo, però, c’è bisogno di personale formato che le organizzi e le conduca».

«Questa iniziativa ci permetterà di trasmettere alcune informazioni - dichiara Nicola Dainelli della Toscana Hiking Experience - e dare strumenti per accompagnare un gruppo di cammino. I partecipanti impareranno alcune regole importanti per stare in gruppo, scopriranno come si prepara una camminata o un’escursione facendo attenzione al tipo di percorso, alla lunghezza e alla tipologia di camminatori. Parleremo, inoltre, di comunicazione, di valutazione dei rischi, di equipaggiamento e tipo di abbigliamento. Quindi avremo un momento di pratica che permetterà di sperimentare tutti insieme le informazioni e gli strumenti teorici proposti».

Il seminario si terrà al PalAramini di Empoli dalle 9 alle 18 di sabato 9 aprile e potrà essere seguito da un massimo di 20 partecipanti, tesserati Uisp. L’iscrizione ha un costo di 20 euro. Per ulteriori informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere ai nostri uffici in via XI Febbraio 28/A a Empoli, chiamare lo 0571-711533 oppure scrivere a empolivaldelsa@uisp.it.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa