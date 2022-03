UniCiClo, inaugurato a Gello l'universo del Circo e del clown

Inaugurata, nel pomeriggio di ieri la sede di "Uni.Ci.Clo, l'universo del Circo e del clown", un centro dedicato alle arti circensi della Cooperativa "Chez nous, ...le cirque!" Gli spazi si trovano in Piazza Giovanni Paolo II, a Gello di Pontedera e sono nati grazie alla convenzione stipulata fra il Comune di Pontedera e la Parrocchia di Gello con la Cooperativa sociale.

Una vera e propria cittadella circense, con tanto di tendone e carovane adibite a piccolo museo del circo e un luogo dove si fondono sport, arte, socialità e dove bambini e ragazzi possono frequentare una scuola che li fa diventare giocolieri, equilibristi, funamboli, clown e tanto altro ancora.

Per l'Amministrazione Comunale era presente l'assessora Carla Cocilova, che ha tagliato il nastro assieme alla presidente della Onlus Giulia Costa e a Don Armando Zappolini: "E' con molta emozione che abbiamo inaugurato il nuovo tendone di Chez Nous Le Cirque e questo spazio adibito alla valorizzazione delle arti circensi. Quando la cooperativa si è ritrovata senza uno spazio, l'Amministrazione Comunale di Pontedera si è subito attivata per darle una nuova casa riconoscendo l'enorme valore educativo e sociale di questa esperienza. Un ringraziamento particolare va alla Parrocchia di Gello, che insieme a noi lavora per animare e far crescere le occasioni di socialità nella frazione".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa