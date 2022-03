UniPi, summit su università e cooperazione con il Kurdistan iracheno

Il 16 marzo alle 09.30 si tiene il secondo meeting del progetto europeo Erasmus+ APPRAIS (governAnce, quality, accountability: a Piloting reform PRrocess in kurdistAn regIon of Iraq) presso il Centro congressi Le Benedettine (Piazza San Paolo a Ripa D'Arno, 16). L’Università di Pisa, partner del progetto, prende parte a una tavola rotonda sul tema del futuro dell'istruzione universitaria e della cooperazione nel Kurdistan iracheno.

All’evento pubblico partecipano rettori e docenti delle università che aderiscono al progetto, alti rappresentanti del Ministero dell'Istruzione del Kurdistan iracheno e esponenti del Comune di Pisa e della Regione Toscana.

Per l’Università di Pisa intervengono il rettore Paolo Maria Mancarella, il prorettore alla cooperazione e alle relazioni internazionali Francesco Marcelloni, il prorettore alla didattica Marco Abate, il professor Jesper Eidem del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere e la dottoressa Francesca Zampagni dell’Unità servizi per la ricerca.

Il progetto APPRAIS punta a migliorare il sistema di istruzione superiore nella regione, rendendolo più equo e inclusivo attraverso il riferimento al quadro comune creato dal processo di Bologna, l’imponente processo di armonizzazione dei vari sistemi di istruzione superiore europei, iniziato nel 1999, che ha l'obiettivo di creare un'Area Europea dell'Istruzione Superiore e di promuoverla poi su scala mondiale per accrescerne la competitività internazionale.

L’Università di Pisa e i suoi partner europei stanno contribuendo ad attuare concretamente tale processo negli atenei della regione del Kurdistan iracheno, definendo una tabella di marcia per migliorare la governance universitaria.

Già nel 2019 una delegazione di accademici, membri dei Ministeri dell'Istruzione della Regione autonoma curda (KRG) e dell'Iraq federale (IQ) e personale dell’UNESCO aveva visitato dipartimenti e laboratori dell'Università di Pisa nell'ambito di un progetto coordinato dall'UNESCO. In quell’occasione la delegazione aveva potuto studiare da vicino come vengono organizzati in Europa i corsi di studio secondo i principi dell'apprendimento incentrato sullo studente.

L'idea del progetto è nata da una volontà precisa del Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica del Kurdistan iracheno, che ha incoraggiato diverse università della regione ad adottare il sistema educativo europeo per attuare il processo di Bologna.

