Variante alla Sr 71 Corsalone, Baccelli: "Regione disponibile e aperta a progetti nei parametri di legge"

“La Regione è aperta e disponibile a progetti che rispettino i parametri di legge. Le riunioni con le parti interessate ci sono state e continueranno ad esserci sia con le istituzioni che coi sindacati”. A dirlo è l’assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli che ci tiene a dare ulteriori precisazioni circa il nuovo progetto della variante del Corsalone.

“Le scelte che abbiano fatto – sottolinea Baccelli- sono state dettate dalla necessità di non perdere il finanziamento di 21 milioni di euro per dare al territorio un’importante infrastruttura che migliori le condizioni di sicurezza di oltre 14.000 utenti che ogni giorno percorrono quel tratto di regionale. Siamo comunque disponibili, assieme all’ente locale, a valutare, nel rispetto della normativa e della trasparenza, tempistiche di accesso alle aree interessate dai lavori in modo che le stesse possano essere compatibili con la realizzazione dei lavori e funzionali alla logistica della produzione dell’azienda in modo da ridurne il più possibile il disagio”

Baccelli fa presente che con la proprietà si è svolto incontro tecnico proprio per spiegare il tracciato

Fonte: Regione Toscana