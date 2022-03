Abc Castelfiorentino, l'Under 16 batte Calcinaia 98-37

Prosegue a vele spiegate la marcia dell’Under 16 di coach Giovanni Corbinelli che al PalaBetti batte agilmente Calcinaia per 98-37 nella seconda giornata della seconda fase per il titolo regionale. Come fotografa il punteggio, gara a senso unico con la formazione castellana che ha impattato subito forte ed ha scavato il solco nella seconda frazione, fino ad andare all’intervallo sul 63-12. Un divario che, nella ripresa, è bastato amministrare, con tutti i gialloblu andati a segno.

Prossimo impegno domenica 20 marzo alle ore 18.30 sul parquet del Firenze Basketball Academy.

ABC CASTELFIORENTINO – BASKET CALCINAIA 98-37

Parziali: 20-8, 43-4, 26-9, 9-13

Tabellino: Bartolini 8, Viviani 15, Leti 6, Ticciati 11, Rosi 7, Lilli 23, Merlini 6, Damiani 10, Bernardoni 6, Marchetti 2, Filomeno 2, Vefa 2. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

