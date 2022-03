Abc, dopo lo stop torna il Trofeo dell’Amicizia

A Castelfioretino a distanza di tre anni dall’ultima edizione, quella del 2019, possiamo finalmente far partire il conto rovescia per l’appuntamento clou e conclusivo della stagione del Minibasket gialloblu, quello con il Trofeo dell’Amicizia, giunto alla sua 25° edizione. Un torneo che negli anni, oltre a raggiungere carattere nazionale ospitando squadre da tante regioni italiane, è divenuto occasione di scambi e gemellaggi che nel corso delle stagioni hanno permesso all’Abc di stringere legami con altre bellissime realtà. Ma anche un torneo che per noi, e per Castelfiorentino tutta, rappresenta un momento davvero speciale poichè si tratta di un appuntamento dedicato a tre figure che hanno fatto la storia gialloblu: Nedo Betti, Massimiliano Parri, Remo Piccini.

Quest’anno il 25° Trofeo dell’Amicizia – 11° Memorial “Nedo Betti, Massimiliano Parri, Remo Piccini”, sarà riservato alla categoria Esordienti e si svolgerà nei giorni 3/4/5 giugno.

Il torneo, che seguirà il regolamento Minibasket previsto per la categoria, sarà aperto ad un massimo di 16 squadre con possibilità, per le società provenienti da fuori, di pasti e/o pernottamento a prezzi convenzionati.

Fonte: Abc Castelfiorentino