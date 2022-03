Aeroporto Pisa, al via il cantiere. Giani: "Apriamo alla dimensione intercontinentale"

“Riapriamo alla dimensione intercontinentale del sistema aeroportuale toscano. Da qui con i 3 mila metri di pista si può volare in tutto il mondo e qui possono arrivare il low cost e le altre compagnie che portano la massa delle persone a prezzi contenuti, incentivando l'afflusso in Toscana. L'aeroporto a lavori completati può offrire sette milioni e mezzo di arrivi e di partenze”.

Così il presidente Eugenio Giani, intervenendo questa mattina al taglio del nastro per il via al cantiere dei lavori propedeutici all'ampliamento del terminal dell'aeroporto di Pisa, a cui hanno partecipato anche l'assessore alle infrastrutture e alla mobilità Stefano Baccelli e l'assessora al lavoro Alessandra Nardini.

“Poi naturalmente – ha aggiunto Giani - c'è il capitolo dell'integrazione con Firenze, dove occorre una pista più sicura e ambientalmente più compatibile, magari un po' più lunga proprio per garantire che gli aerei arrivino e partano con maggiore sicurezza. Lo sviluppo di Firenze sarà il secondo grande intervento”.

“Firenze e Pisa – conclude il presidente - riusciranno a svolgere una funzione integrata: qui gli intercontinentali e il low cost, a Firenze il city airport. Colleghiamoli ancora di più e saranno ancora di più le persone che arriveranno in Toscana, per turismo, per economia, per commercio, per convegni, insomma per quelle attività che danno alla Toscana una vocazione internazionale”.

Fonte: Regione Toscana