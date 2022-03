Ampliamento dell'aeroporto di Pisa, primi lavori propedeutici

Hanno preso il via in data odierna i lavori propedeutici per il progetto di ampliamento del terminal dell’Aeroporto Galileo Galilei, segnando così l’inizio del previsto e confermato processo di trasformazione e ottimizzazione dello scalo pisano per favorirne l’ulteriore crescita e sviluppo.

L'evento alla presenza del Presidente di Enac Pier Luigi di Palma, del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del Sindaco di Pisa Michele Conti, del Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, del Presidente e dell’Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti Marco Carrai e Roberto Naldi.

Questi primi interventi prevedono l’attività di bonifica del terreno per la presenza di eventuali ordigni bellici, la realizzazione di un nuovo by-pass fognario lungo circa 130 metri, la predisposizione parziale dei collegamenti elettrici previsti per garantire le connessioni funzionali tra il terminal esistente e il futuro fabbricato di nuova realizzazione e l’implementazione del primo tratto di un nuovo canale di raccolta acque di esondazione lungo circa 80 metri.

In questa prima fase partiranno i lavori propedeutici, con un piccolo rallentamento durante il periodo estivo per ridurre al minimo il disagio sui passeggeri, per poi ricominciare in autunno e continuare senza soluzione di continuità con gli interventi di ampliamento vero e proprio del terminal.

L’investimento previsto da Toscana Aeroporti per le prime opere avviate in data odierna è pari a 8,2 milioni di euro. È inoltre prevista la sottoscrizione di un’apposita convenzione con il Comune di Pisa, Acque SpA e Autorità Idrica Toscana per un totale di 271 mila euro.

L’intero progetto di adeguamento del terminal prevede un investimento totale di 88,2 mln di €, suddiviso in due fasi principali. Nel breve periodo, 2022-2024, avverrà la riconfigurazione degli spazi attuali del terminal, delle aree air-side di piazzale aeromobili, per un investimento totale di 48,2 mln di €. Nel medio-lungo termine 2025-2035, invece, si concluderà la realizzazione del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco, e l’implementazione delle successive fasi di ampliamento del Terminal, che sarà pronto ad ospitare oltre 7 milioni di passeggeri, per ulteriori 40 mln di €.

Il progetto presta particolare attenzione all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione dei processi, con una particolare attenzione rivolta al comfort degli utenti e allo sviluppo sostenibile dello scalo aeroportuale pisano.

“Siamo molto soddisfatti di poter avviare i lavori all’Aeroporto di Pisa. Questo primo momento rappresenta un passo significativo per il progetto di ampliamento del Terminal, a cui crediamo molto e siamo convinti rappresenti un tassello fondamentale per lo sviluppo e la crescita dell’intero Sistema Aeroportuale Toscano e del territorio circostante. In un momento di grande difficoltà per l’intero settore aeroportuale in seguito agli effetti della pandemia da Covid-19, Toscana Aeroporti avvia un importante investimento fiduciosa di poter accogliere l’auspicata ripresa del traffico nei prossimi anni con l’obiettivo di dotare Pisa di un aeroporto all’avanguardia, moderno, aperto al mondo, improntato alla sostenibilità ambientale, alla crescita del traffico e al miglioramento dei servizi offerti ai passeggeri”, ha commentato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.

Fonte: Aeroporto di Pisa