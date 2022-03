Appartamenti comunali all'asta a Certaldo, prorogata la scadenza per le offerte

È stata prorogata la scadenza per presentare le offerte per partecipare all'asta pubblica indetta dal Comune di Certaldo per la vendita di due appartamenti di proprietà comunale che si trovano in località Pino - Busacchi. Inizialmente il termine ultimo era fissato per le ore 12 dell'11 marzo 2022, adesso il nuovo termine è fissato per le ore 12 del 31 maggio 2022: l'asta si terrà il 7 giugno 2022 alle ore 9. Due in tutto i lotti: il lotto 1 riguarda un appartamento composto da una cucina, due camere e un bagno per una superficie netta di 71,44 mq e resede esclusivo (locato, prezzo a base d'asta 105mila euro), il lotto 2 invece riguarda un appartamento composto da una cucina, due camere e un bagno per una superficie netta di 77,14 mq e resede esclusivo (disponibile, prezzo a base d'asta 115mila euro).

I soggetti interessati a partecipare all’asta dovranno far pervenire il plico contenente la richiesta di partecipazione all’asta pubblica e l’offerta economica, entro le ore 12 del 31 maggio 2022, all’ufficio Protocollo generale del Comune. La documentazione deve essere indirizzata al Comune di Certaldo, piazza Boccaccio 13 – 50052 Certaldo (FI). L’orario dell’ufficio Protocollo del Comune è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30.

Per ulteriori informazioni e dettagli su immobili, presentazione della domande e requisiti necessari per partecipare, è possibile consultare l'avviso e la relativa documentazione sul sito internet del Comune di Certaldo, www.comune.certaldo.fi.it, nella sezione 'Notizie' o nella sezione 'Amministrazione trasparente'. Per informazioni e per concordare eventuali sopralluoghi è possibile contattare l'ufficio Tecnico settori Lavori pubblici, nei giorni di apertura al pubblico, dalle 10.30 alle 12.30 il martedì, giovedì e venerdì e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18, chiamando lo 0571 661245.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa