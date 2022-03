Quasi 10mila positivi in una settimana nell'Asl Nord Ovest

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest. I nuovi casi positivi, dall’8 al 14 marzo 2022 sono stati 9.644, con 101 comuni coinvolti. Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 6.974 con 102 comuni coinvolti. Di seguito il dettaglio per ogni zona distretto.

ZONA APUANE: 976 nuovi casi positivi di cui 406 (il 42%) di età inferiore ai 35 anni.

Carrara 355, Massa 550, Montignoso 71.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 215 (Nido 18, Materna 32, Elementare 65, Media 30, Superiore 70).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 812.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 14 marzo 2022): 154.213 prime dosi, 140.931 seconde dosi, 98.126 terze dosi e 177 quarte dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 87,6%.

Nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022 sono state somministrate 1.029 dosi, di cui 716 terze dosi e 104 quarte dosi.

Sempre nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022, sono state somministrate ai bambini 9 prime dosi e 64 seconde dosi.

ZONA LUNIGIANA: 388 nuovi casi positivi di cui 143 (il 37%) di età inferiore ai 35 anni.

Aulla 77, Bagnone 12, Casola in Lunigiana 5, Comano 10, Filattiera 15, Fivizzano 77, Fosdinovo 29, Licciana Nardi 38, Mulazzo 11, Podenzana 19, Pontremoli 40, Tresana 24, Villafranca in Lunigiana 24, Zeri 7.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 75 (Nido 4, Materna 4, Elementare 30, Media 17, Superiore 20).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 299.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 14 marzo 2022): 37.589 prime dosi, 34.390 seconde dosi, 32.265 terze dosi e 26 quarte dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’84,9%.

Nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022 sono state somministrate 384 dosi, di cui 317 terze dosi e 9 quarte dosi.

Sempre nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022, sono state somministrate ai bambini 1 prima dose e 8 seconde dosi.

ZONA PIANA DI LUCCA: 1.241 nuovi casi positivi di cui 521 (pari al 42%) hanno meno di 35 anni.

Altopascio 75, Capannori 357, Lucca 705, Montecarlo 16, Pescaglia 30, Porcari 53, Villa Basilica 5.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 276 (Nido 19, Materna 36, Elementare 88, Media 50, Superiore 83).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 1.016.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 14 marzo 2022): 138.357 prime dosi, 129.404 seconde dosi, 112.108 terze dosi e 134 quarte dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 87,7%.

Nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022 sono state somministrate 1.611 dosi, di cui 1.301 terze dosi e 20 quarte dosi.

Sempre nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022, sono state somministrate ai bambini 20 prime dosi e 67 seconde dosi.

ZONA VALLE DEL SERCHIO: 445 nuovi casi positivi di cui 175 (pari al 39%) hanno meno di 35 anni.

Bagni di Lucca 64, Barga 79, Borgo a Mozzano 68, Camporgiano 10, Careggine 8, Castelnuovo Garfagnana 50, Castiglione di Garfagnana 9, Coreglia Antelminelli 28, Fabbriche di Vergemoli 5, Gallicano 41, Minucciano 9, Molazzana 3, Piazza al Serchio 27, Pieve Fosciana 15, San Romano in Garfagnana 12, Sillano Giuncugnano 2, Vagli di Sotto 3, Villa Collemandina 12.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 102 (Nido 6, Materna 12, Elementare 30, Media 30, Superiore 24).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 505.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 14 marzo 2022): 32.991 prime dosi, 30.457 seconde dosi, 30.952 terze dosi e 76 quarte dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 87,7%.

Nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022 sono state somministrate 389 dosi, di cui 307 terze dosi e 33 quarte dosi.

Sempre nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022 non sono state somministrate dosi di vaccino a bambini.

ZONA PISANA: 1.437 nuovi casi positivi di cui 622 (pari al 44%) hanno meno di 35 anni.

Calci 63, Cascina 303, Crespina Lorenzana 31, Fauglia 21, Orciano Pisano 2, Pisa 647, San Giuliano Terme 241, Vecchiano 60, Vicopisano 69.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 296 (Nido 27, Materna 47, Elementare 86, Media 48, Superiore 88).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 1.030.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 14 marzo 2022): 124.658 prime dosi, 115.002 seconde dosi, 95.547 terze dosi e 12 quarte dosi

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 89,2%.

Nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022 sono state somministrate 1.222 dosi, di cui 987 terze dosi e 7 quarte dosi.

Sempre nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022, sono state somministrate ai bambini 11 prime dosi e 63 seconde dosi.

ZONA ALTA VAL DI CECINA VALDERA: 829 nuovi casi positivi di cui 333 (pari al 40%) hanno meno di 35 anni.

Bientina 50, Buti 50, Calcinaia 79, Capannoli 48, Casciana Terme Lari 60, Castelnuovo Val di Cecina 20, Chianni 9, Lajatico 14, Montecatini Val di Cecina 1, Palaia 18, Peccioli 28, Pomarance 45, Ponsacco 84, Pontedera 168, Santa Maria a Monte 54, Terricciola 25, Volterra 76.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 160 (Nido 10, Materna 19, Elementare 48, Media 32, Superiore 51).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 659.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 14 marzo 2022): 141.349 prime dosi, 128.468 seconde dosi, 115.594 terze dosi e 132 quarte dosi

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 87,9%.

Nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022 sono state somministrate 1.420 dosi, di cui 1.041 terze dosi e 108 quarte dosi.

Sempre nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022, sono state somministrate ai bambini 5 prime dosi e 58 seconde dosi.

ZONA LIVORNESE: 1.279 nuovi casi positivi di cui 501 (pari al 39%) hanno meno di 35 anni.

Capraia Isola 3, Collesalvetti 101, Livorno 1.175.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 283 (Nido 53, Materna 29, Elementare 69, Media 67, Superiore 65).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 1.392.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 14 marzo 2022): 157.135 prime dosi, 143.180 seconde dosi, 103.505 terze dosi e 109 quarte dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 86%.

Nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022 sono state somministrate 1.411 dosi, di cui 1.046 terze dosi e 50 quarte dosi.

Sempre nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022, sono state somministrate ai bambini 12 prime dosi e 53 seconde dosi.

ZONA VALLI ETRUSCHE: 964 nuovi casi positivi di cui 390 (pari al 41%) hanno meno di 35 anni.

Bibbona 40, Campiglia Marittima 128, Casale Marittimo 5, Castagneto Carducci 55, Castellina Marittima 11, Cecina 128, Guardistallo 8, Montescudaio 6, Monteverdi Marittimo 12, Piombino 279, Riparbella 18, Rosignano Marittimo 196, Santa Luce 3, San Vincenzo 35, Sassetta 4, Suvereto 36.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 211 (Nido 19, Materna 22, Elementare 57, Media 62, Superiore 51).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 798.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 14 marzo 2022): 102.764 prime dosi, 95.794 seconde dosi, 82.137 terze dosi e 116 quarte dosi

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 86,8%.

Nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022 sono state somministrate 1.021 dosi, di cui 711 terze dosi e 63 quarte dosi.

Sempre nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022, sono state somministrate ai bambini 19 prime dosi e 93 seconde dosi.

ZONA ELBA: 346 nuovi casi positivi di cui 185 (pari al 53%) con meno di 35 anni.

Campo nell’Elba 50, Capoliveri 73, Marciana 14, Marciana Marina 21, Porto Azzurro 36, Portoferraio 124, Rio 28.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 121 (Nido 19, Materna 20, Elementare 17, Media 11, Superiore 54).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 147.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 14 marzo 2022): 29.104 prime dosi, 28.399 seconde dosi, 19.006 terze dosi e 13 quarte dosi

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 83,5%.

Nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022 sono state somministrate 210 dosi, di cui 150 terze dosi e 5 quarte dosi.

Sempre nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022, sono state somministrate ai bambini 7 prime dosi e 11 seconde dosi.

ZONA VERSILIA: 1.739 nuovi casi positivi di cui 795 (pari al 46%) hanno meno di 35 anni.

Camaiore 369, Forte dei Marmi 48, Massarosa 271, Pietrasanta 181, Seravezza 80, Stazzema 34, Viareggio 756.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 471 (Nido 37, Materna 60, Elementare 126, Media 88, Superiore 160).

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 1.059.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 14 marzo 2022): 124.772 prime dosi, 115.272 seconde dosi, 98.837 terze dosi e 167 quarte dosi.

La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 89,4%.

Nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022 sono state somministrate 1.190 dosi, di cui 885 terze dosi e 25 quarte dosi.

Sempre nella settimana dall’8 al 14 marzo 2022, sono state somministrate ai bambini 10 prime dosi e 86 seconde dosi.

DATI SUI RICOVERI COVID

Questa la situazione dei ricoveri Covid specifica per ciascun presidio al 15 marzo 2022:

- all’ospedale di Livorno ci sono 41 ricoverati per Covid, di cui 4 in terapia intensiva;

- all’ospedale di Lucca 29 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva;

- all’ospedale Apuane 34 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva;

- all’ospedale Versilia 28 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva;

- all’ospedale di Pontedera 25 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva;

- all’ospedale di Cecina 12 ricoverati, di cui nessuno in terapia intensiva;

- all’ospedale di Barga 9 ricoverati, di cui nessuno in terapia intensiva.

Dunque, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest i ricoveri per “Covid-19” al 15 marzo sono in totale 178 (l’8 marzo erano 195) di cui 12 in terapia intensiva (l’8 marzo erano 17).

ALTRI DATI AZIENDALI SULL’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA

Ad oggi, sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, il totale dei guariti è di 280.637 (+7.080 rispetto allo scorso 8 marzo) mentre i soggetti in isolamento sono 2.006 (+309 rispetto all’8 marzo).

Oggi si sono registrati 7 decessi di persone residenti sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest: 1 nell’ambito territoriale di Lucca e 6 nell’ambito di Pisa. Nei sette giorni precedenti i decessi erano stati 31: 4 nell’ambito territoriale di Massa Carrara, 5 nell’ambito di Lucca, 12 nell’ambito di Pisa, 9 nell’ambito di Livorno, 1 nell’ambito della Versilia.

DATI AZIENDALI SULL'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI

Al 14 marzo 2022 le vaccinazioni effettuate sono 2.793.329, di cui 1.042.932 per prime dosi. Sono stati vaccinati 534.832 donne e 508.100 uomini.

Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 172.114 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 160.572 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 150.429 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 133.297 vaccinati; poi viene la fascia 30-39 con 110.722; la fascia d’età over 80 con 104.366; la fascia 20-29 con 100.919; la fascia 12-19 con 82.210 vaccinati; ancora ultima la fascia 5-11 con 28.298.

E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, on line dal 7 gennaio 2021.

Fonte: Asl Nord Ovest