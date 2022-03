Contro lo sfruttamento e il capolarato, due presidi a Empoli e Sovigliana

Le mattine di mercoledì 16 e sabato 19 marzo saranno presenti presso i mercati agricoli della CIA di Empoli (Via Cavour) e Sovigliana – Vinci (Viale Togliatti), alcuni operatori Arci con materiale informativo sul progetto SIPLA NORD che ha come obiettivo principale la tutela dei lavoratori stranieri rispetto allo sfruttamento in campo agricolo.

Sul nostro territorio, che purtroppo, anche da recenti casi di cronaca, non risulta immune dal fenomeno del caporalato, Arci Empolese Valdelsa fa parte della grande rete del progetto (che vede come ente capofila il consorzio Communitas e Arci, con le sue realtà territoriali, e altri soggetti partner come Fairtrade, Adecco e Confcooperative Piemonte e Lombardia).

Attraverso i servizi dello sportello Infomigranti, oltre alle consuete pratiche di soggiorno, cittadinanza, ricongiungimenti familiari, offre accoglienza ascolto e accompagnamento ai lavoratori migranti vittime di sfruttamento che, grazie alla rete del progetto, potranno essere accompagnati con azioni di livello nazionale. L

o sportello, presso la sede di Arci Empolese Valdelsa in Via Magolo, 29 a Empoli, è gratuito e aperto il martedì e il giovedì 9-13 su appuntamento contattando il numero 379 2943760.

Il progetto SIPLA (Sistema Integrato di Protezione per i Lavoratori Agricoli), attraverso due progetti del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro sostenuti dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-20 – si propone di creare presidi che possano poi diventare permanenti, in favore dei lavoratori stagionali stranieri vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo: punti di ascolto, presa in carico, orientamento rispetto alla situazione giuridica, medica e lavorativa, oltre a promuovere un tessuto di interventi d’informazione e formazione al lavoro – insieme ad aziende agricole, sindacati, agenzie e associazioni di riferimento – fondato su presupposti etici.

La presa in carico è personalizzata e attraverso le azioni nonché i bisogni del territorio ogni lavoratore seguirà un suo percorso personalizzato e usufruirà di tutte le informazioni necessarie per raggiungere l’autonomia, oltre alla competenza degli operatori a disposizione durante tutto l’iter amministrativo. Per avere informazioni sul progetto a livello nazionale: www.retesipla.it

Fonte: Arci Empolese Valdelsa