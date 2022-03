Coronavirus Empoli Cuoio, oltre 200 casi in aumento. Sono tre i morti

In salita i contagi da coronavirus per la giornata di oggi, martedì 15 marzo. Ecco i dati per l'area dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del cuoio. Rispetto a ieri si registra un aumento sia nell'Empolese Valdelsa che nel Cuoio.

Nei due territori si registrano anche tre morti. Si tratta di un uomo di San Miniato di 88 anni, una donna di 80 anni di San miniato, e una donna di 85 anni di Montaione deceduta all'ospedale di Bagno a Ripoli.

141 casi in zona empolese

Capraia e Limite 8

Castelfiorentino 16

Cerreto Guidi 9

Certaldo 7

Empoli 36

Fucecchio 14

Gambassi Terme 9

Montaione 2

Montelupo Fiorentino 14

Montespertoli 14

Vinci 12

72 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto 22

Montopoli in Val d'Arno 10

San Miniato 31

Santa Croce sull'Arno 9

Gli altri territori dell'Asl Toscana Centro

Sono 1884 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro e 14 decessi, non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore, di cui 11 in provincia di Firenze, 1 in provincia di Prato, 2 in provincia di Pisa

Di seguito il dettaglio:

1250 casi in provincia di Firenze, di cui 141 in zona empolese

Bagno a Ripoli 46

Barberino di Mugello 11

Barberino Tavarnelle 25

Borgo San Lorenzo 19

Calenzano 26

Campi Bisenzio 31

Dicomano 8

Fiesole 39

Figline e Incisa Valdarno 52

Firenze 464

Firenzuola 2

Greve in Chianti 18

Impruneta 18

Lastra a Signa 35

Londa 5

Marradi 2

Palazzuolo sul Senio 1

Pelago 10

Pontassieve 33

Reggello 41

Rignano sull'Arno 8

Rufina 10

San Casciano in Val di Pesa 38

Scandicci 60

Scarperia e San Piero 7

Sesto Fiorentino 61

Signa 13

Vaglia 9

Vicchio 17

239 casi in provincia di Prato

Cantagallo 2

Carmignano 19

Montemurlo 16

Poggio a Caiano 16

Prato 181

Vaiano 2

Vernio 3

323 casi in provincia di Pistoia

Abetone e Cutigliano 3

Agliana 14

Buggiano 10

Chiesina Uzzanese 1

Lamporecchio 9

Larciano 9

Marliana 1

Massa e Cozzile 9

Monsummano Terme 25

Montale 12

Montecatini Terme 22

Pescia 21

Pieve a Nievole 8

Pistoia 90

Ponte Buggianese 13

Quarrata 38

San Marcello Piteglio 7

Serravalle Pistoiese 24

Uzzano 7