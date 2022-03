Espulso da Siena dopo la violenza sessuale sul bus

È stato espulso e accompagnato alla Frontiera dalla Polizia di Stato, per essere rimpatriato, un cittadino tunisino di 37 anni.

I poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Siena, l’hanno scortato fino all’aeroporto di Fiumicino dove è stato imbarcato su un volo diretto a Tunisi.

Lo straniero era già stato preso in carico al Centro per il Rimpatrio di Bari, dove gli agenti lo avevano accompagnato nel mese di febbraio dopo aver svolto le pratiche necessarie ai fini dell’espulsione.

L’uomo, era stato condannato nel 2018, ad un anno e 8 mesi di reclusione, per violenza sessuale, commessa ai danni di una minore.

Nella circostanza, dopo averla avvicinata con una scusa su un bus di linea, partito da Siena e diretto a Sovicille, aveva palpeggiato sulle gambe la ragazza che, spaventata, era poi riuscita a divincolarsi e a scendere alla prima fermata.

Oltre alla condanna per violenza sessuale, aveva precedenti di vario tipo, anche se di minor gravità, che avevano comportato in passato l’emissione nei suoi confronti anche di una misura di prevenzione, disposta dal Questore, con divieto di ritorno nel comune di Siena per 3 anni.

Fonte: Questura di Siena