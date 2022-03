Appicca un falò in piena notte in centro a Empoli

Ha provato ad appiccare un falò in centro, ma l'intervento dei residenti e dei soccorsi ha evitato il peggio. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, lunedì 14 marzo, in quel di Empoli.

Un uomo sulla trentina ha acceso un fuocherello ai piedi di uno degli alberi di piazza della Vittoria. Qualche residente si è reso conto che la situazione poteva degenerare e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Empoli.

L'uomo aveva dato in escandescenze e aveva iniziato anche a sbraitare, mentre il centro della cittadina era deserto e silente. I soccorsi hanno provato a riportarlo alla calma.

È stata allertata anche una volante della polizia di Empoli, che è intervenuta sul posto assieme ai vigili del fuoco. Ai piedi di uno degli alberi, vicino all'incrocio con via del Papa, erano presenti residui di carte bruciate. Al momento non risultano provvedimenti per l'uomo che ha appiccato il falò.