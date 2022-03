Gelateria De' Coltelli riconfermata eccellenza lancia "Un gelato per l'Ucraina"

Ieri pomeriggio durante il Sigep di Rimini Gianfrancesco Cutelli della gelateria De' Coltelli di Pisa e Lucca ha ottenuto la riconferma dei Tre Coni Gambero Rosso, le stelle Michelin della gelateria e al momento della consegna del premio, davanti a una platea di giornalisti e professionisti del settore, ha lanciato l'iniziativa Un gelato per l'Ucraina una giornata destinata alla raccolta fondi per la popolazione colpita dalla guerra, che coinvolgerà quante più gelaterie possibili in Italia e all'estero.

"È un piccolo gesto - dichiara Gianfrancesco - non politico ma umano". "Non vogliamo entrare nel merito dello scenario geopolitico e dare giudizi su chi abbia torto e chi ragione. Le guerre sono una perdita per l’umanità intera: sono famiglie lacerate, paesi distrutti, lutti quotidiani".

Sabato 19 marzo, giorno della festa del papà, tutte le gelaterie aderenti realizzeranno un gelato giallo e blu i colori della bandiera Ucraina l'incasso relativo alle donazioni legate a questi due gusti andrà a sostenere la campagna a supporto dell’Ucraina promossa da Emergency.

Gianfrancesco Cutelli

È stato attivato un sito (www.ungelatoperlucraina.it) dove attualmente è possibile per le gelaterie segnalare la propria partecipazione e tra qualche giorno sarà possibile per la clientela consultare la mappa delle gelaterie aderenti e capire come sostenere l’iniziativa. Sul sito, oltre a fornire la locandina, il materiale grafico e il comunicato stampa, Gianfrancesco ha messo a disposizione di chi volesse due ricette per realizzare i due gusti: il blu è un gelato allo yogurt di pecora con il Butterfly Pea Flower (Clitoria ternatea), un fiore dal colore blu intenso, il giallo un gelato allo zafferano e arancia candita. Poi ognuno deciderà se e come personalizzare il suo gelato, chi vorrà utilizzare altri coloranti, o proporre un gusto differente è libero di farlo: l’obiettivo è riuscire a coinvolgere quante più gelaterie possibili, raccogliere il maggior numero di fondi e amplificare il risultato.

"Vogliamo dimostrare - dichiara Gianfrancesco, facendosi portavoce della categoria - che siamo in grado di fare qualcosa di buono oltre al gelato".

Fonte: Gelateria De' Coltelli