Giornata Memoria vittime delle mafie, tre incontri a Empoli con 'Battiti'

Il primo marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale "Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie".

Il nuovo progetto denominato ‘Battiti’ promosso dal Comune di Empoli in collaborazione con Avviso Pubblico, è un impegno importante, si terrà nella settimana della ‘Giornata’ del primo giorno di primavera e a maggio con un Convegno che chiuderà l’evento.

Perché Ora? Perché c’è sempre più bisogno di una cultura di promozione della legalità e perché il momento è molto significativo con l’affidamento ed esecuzione dei contratti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC).

Essi rappresentano una opportunità enorme e imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme il cui scopo è quello di riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni.

Anche in un Comune come Empoli è necessario ribadire quali siano i valori costituzionali che animano il personale di un ente locale.

Massimo Marconcini assessore alla legalità del Comune di Empoli spiega: "Questo è un progetto importante, strutturato in tre giornate di alto livello formativo e di spessore".

Le tre giornate sono così suddivise: venerdì 18 marzo, nella sala della Vela Margherita Hack, ad Avane, alle 17, la prima iniziativa formativa dedicata a tutti gli amministratori, consiglieri, staff, dirigenti, responsabili.

Al tavolo, il sindaco Brenda Barnini, Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli.

I relatori: Alberto Vannucci, direttore del master in prevenzione della corruzione dell’Università di Pisa e l’avvocato Giuliano Palagi, direttore generale Acer Campania.

Seconda giornata formativa rivolta a tutto il personale dipendente del Comune, martedì 22 marzo alle 9.30, Palazzo delle Esposizioni, dove l’argomento ruoterà intorno a ‘Come l’Ente locale contrasta la corruzione’.

Infine, venerdì 13 maggio, chiude il Convegno che durerà per tutto il giorno, aperto alla cittadinanza su prenotazione da effettuare all’indirizzo email: battiti@comune.empoli.fi.it.

Sarà un momento di confronto, di dialogo sull’argomento corruzione in Toscana e i periodi connessi al PNRR con la partecipazione del sindaco Brenda Barnini e gli assessori Valentina Torrrini e Massimo Marconcini nel ruolo di mediatori dell’evento.

A condurre, i relatori di Avviso Pubblico, interverrà anche il Segretario Generale del Comune di Empoli, Rita Ciardelli.

