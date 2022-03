Giro di spaccio da oltre due milioni di euro al mese in 13 regioni: arrestato, viveva a Firenze

Un uomo, di origine albanese, residente a Firenze, è stato trovato in possesso di 26 chili di cocaina e 22 di eroina durante una perquisizione avvenuta nell'ambito di una indagine, condotta nel 2021, che ha permesso di smantellare un giro di spaccio a Bologna e in altre regioni del nord e del centro Italia. L'uomo è stato arrestato. La squadra mobile, coordinata dalla Procura, ha eseguito una ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di nove persone italiane, di origine albanese e marocchina ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Da quanto appreso gli investigatori hanno ricostruito un ampio giro di spaccio in tredici regioni italiane, il quale avrebbe fruttato all'uomo arrestato oltre due milioni di euro al mese a fronte del commercio mensile di 50 chili di cocaina e 20 di eroina.