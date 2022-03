Greve, l'assessore Paolo Stecchi si dimette

L'assessore ai Lavori pubblici e consigliere comunale Paolo Stecchi ha rassegnato le sue dimissioni per motivi personali. Considerato il sopraggiungere di situazioni lavorative che avrebbero impedito all'assessore di svolgere il proprio incarico istituzionale, come avrebbe voluto e come ha dimostrato di compiere in due anni e mezzo, Paolo Stecchi ha comunicato e formalizzato con una lettera rivolta al sindaco Paolo Sottani e al Consiglio comunale la propria decisione di interrompere il percorso istituzionale. Una decisione indotta da circostanze esterne e accompagnata da un ringraziamento accorato rivolto al sindaco, ai colleghi e alla macchina comunale, in particolare agli uffici con i quali ha lavorato fianco a fianco.

“Per l'opportunità che mi è stata data e che ho vissuto con il massimo rispetto, cura e attenzione - dichiara Paolo Stecchi - in un momento peraltro non facile, come quello segnato dalla emergenza, voglio dire grazie di cuore al sindaco Paolo Sottani, uomo di qualità amministrative e morali non comuni, al quale mi lega un rapporto di affetto, amicizia e profonda stima, un grazie ai colleghi della giunta con i quali ho lavorato in piena armonia e complicità, alla Segretaria, ai consiglieri comunali e a tutti i dipendenti del Comune dei quali vorrei evidenziare la grande professionalità e la dedizione al lavoro. In particolare vorrei spendere parole di gratitudine per tutti i dipendenti del Cantiere Comunale e gli uffici dei Lavori Pubblici e dell’Ufficio Progettazione con i quali abbiamo raggiunto svariati importanti obiettivi, nonostante il momento difficile che il paese sta attraversando”.

Il sindaco Paolo Sottani ha accolto le dimissioni dell'assessore e consigliere Paolo Stecchi con un ringraziamento per l’impegno profuso e la professionalità espressa nelle deleghe a lui assegnate. “Una persona di valore, dinamica, operativa, che si è messa al servizio della sua comunità - ha rilevato il primo cittadino - ricoprendo un ruolo non facile che ha dovuto sostenere nella complessità della pandemia, gli sono grato per tutto il lavoro che ha svolto, all'interno della giunta e nel costante dialogo e confronto con la macchina comunale. Paolo ha arricchito e dato qualità all'esperienza amministrativa che si è distinta per la professionalità, la trasparenza, la capacità di mediazione, la presenza capillare, un assessore serio e responsabile che non ha mai fatto mancare la collaborazione e la condivisione delle scelte intraprese”.

Quanto alla figura che sostituirà l'assessore dimissionario, il sindaco Paolo Sottani fa sapere che, considerata la comunicazione improvvisa, si prenderà del tempo per le opportune valutazioni. “Non ho ancora individuato chi sostituirà l'assessore Stecchi - sottolinea - e mi impegnerò a farlo nel minor tempo possibile, nell'intento di ricostituire la squadra e ripartire a pieno regime, passo necessario alla prosecuzione dei tanti progetti e lavori in corso in cui è impegnata la macchina comunale, in vista della partecipazione ai diversi bandi del PNRR”.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa