Imbrattato uno dei muri del cimitero di Cortenuova: appare la scritta "Semper Fidelis"

È stato imbrattato uno dei muri esterni del cimitero di Cortenuova a Empoli. Una scritta rossa, con la celebre frase latina "Semper Fidelis", è apparsa sul muro che era stato riverniciato non molto tempo fa. Non è chiaro chi possa essere stato, né a dire il vero il significato del messaggio che pur si riteneva tanto importante da dover fissare in evidenza su un muro di una struttura pubblica.

Il motto, originariamente utilizzato nell'impero romano per esprimere fedeltà assoluta ad un capo militare, è utilizzato con significato più estensivo per indicare la fedeltà ad un ideale, una persona, un club sportivo o un gruppo. La frase è molto nota nel mondo statunitense perché utilizzata dai Marines, e in generale è spesso usato come motto militare.

L'autore ha dato non poca visibilità alla scritta, ma non è stato altrettanto chiaro sugli intenti. Potrebbe trattarsi di un riferimento ironico alla guerra in Ucraina e alla presunta 'fedeltà passiva' dell'Italia alle volontà degli USA: sul muro è stata disegnata anche quella che sembrerebbe una 'A' cerchiata, simbolo dell'anarchismo, il che potrebbe far pensare a questa lettura. Oppure, al contrario, potrebbe essere proprio un incitamento a schierarsi totalmente con gli alleati americani contro l'invasione russa dell'Ucraina. Potrebbe invece trattarsi, data la scelta di un muro di un cimitero come 'tavolozza', di una macabra attestazione di fedeltà alla morte. Ma non è escluso che possa trattarsi di un riferimento ad una squadra, ad un gruppo o anche ad una persona: in tal senso la M in quello che sembra un cuore, potrebbe riferirsi alla persona amata.

Insomma non tutti coglieranno il senso del messaggio, eppure tutti saranno costretti a leggerlo. Oltre il danno, la beffa.