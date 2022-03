I'mperfect, le opere degli studenti di Montaione e Gambassi in mostra a palazzo del Pegaso

Sarà inaugurata mercoledì 16 marzo alle 12.30, nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi (accesso da via de' Pucci, 16) I'mperfect, la mostra dei lavori dei ragazzi dell'Istituto comprensivo statale "G. Gonnelli" di Montaione e Gambassi Terme. Interverranno alla cerimonia d’apertura il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo e il consigliere Enrico Sostegni, con il sindaco di Gambassi Terme Paolo Campinoti, il sindaco di Montaione Paolo Pomponi, il presidente del Comitato paralimpico toscano Massimo Porciani e la dirigente scolastica Maria Antonia Lai.

L'esposizione risponde a un impegno preso dal presidente Mazzeo prima delle Paralimpiadi di Tokyo, lo scorso anno, quando a palazzo del Pegaso venne presentato il libro sui lavori dei ragazzi, realizzato come un omaggio e un incoraggiamento a tutti gli atleti paralimpici, in vista dell’evento sportivo di Tokyo 2021. Oggi le opere grafiche già riprodotte in quel libro arrivano a palazzo del Pegaso, per essere presentate ai cittadini che vorranno visitare la mostra nel nuovo spazio espositivo del Consiglio regionale.

L’esposizione proseguirà fino al 31 marzo 2022 e sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. L’accesso all’iniziativa è gratuito e sarà contingentato ai sensi della

normativa volta al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Sarà necessario esibire la certificazione verde Covid 19 "Green pass rafforzato", come stabilito dalle disposizioni vigenti.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa