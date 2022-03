Al Lago di Sibolla con il 'piantastorie' Marco Pardini

Appuntamento con la natura per grandi e piccini, sabato 19 marzo, dalle 16, alla Riserva Naturale del Lago di Sibolla.

Un pomeriggio dedicato alla scoperta della Riserva, con l’iniziativa “Le erbe sulla via dei pellegrini – Le piante delle zone umide, un valido aiuto per le cure e il ristoro dei viandanti” promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Natura di Mezzo.

Il centro visitatori aprirà le sue porte alle famiglie per conoscere le piante delle zone umide, la loro funzione curativa e di ristoro che nel passato avevano ricoperto per i pellegrini in viaggio sulla Francigena. A curare l’incontro sarà Marco Pardini, “il piantastorie”: celebre naturopata conosciuto e apprezzato anche dal pubblico televisivo. Pardini illustrerà le caratteristiche delle piante autoctone e racconterà curiosi aneddoti, immersi nella bellezza naturale della Riserva del lago di Sibolla.

Per partecipare all’incontro è obbligatorio prenotarsi ai numeri 338.6553603 e 349.5767329 oppure tramite mail all’indirizzo naturadimezzo@gmail.com.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto della vigente normativa anti contagio.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa