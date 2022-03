Le vie dei Medici, riconoscimento nazionale per il progetto di Cerreto Guidi

Grazie all’interessamento-condivisione dell’Amministrazione Comunale e dell’Ufficio Cultura di Cerreto Guidi, il Progetto/Rete le vie dei Medici museo diffuso en plein air, ha ottenuto un riconoscimento a livello nazionale nell’ambito del Bando Italia Patria della Bellezza a cui hanno partecipato 140 progetti, il doppio di quelli della scorsa edizione.

La Fondazione che promuove il bando nasce intorno a un progetto che intende rimettere al centro il valore della bellezza del Paese.

Il progetto Le vie dei Medici, museo diffuso en plein air è promosso dal Comune di Cerreto Guidi e curato dalla Prof. Patrizia Vezzosi. Il progetto è finalizzato alla valorizzazione di itinerari Medicei che sono l’identità competitiva della Toscana. Avviato nel 2004 con scambi culturali fra scuole, ha coinvolto istituzioni e associazioni creando una rete di fatto estesa su Toscana e Romagna in una prospettiva internazionale. Il progetto si basa su tre concetti chiave che sono valore universale del patrimonio culturale, partecipazione e integrazione e sulla cui scia si potrebbe arrivare ad un nuovo Rinascimento toscano.

Con questo importante riconoscimento, si prospetta una grande opportunità di visibilità per il Progetto/Rete e per il territorio dove il Progetto è nato con riflessi non solo educativi e culturali ma anche turistici e di sviluppo sostenibile.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa