Spada al minimarket senza autorizzazione, denunciato a Empoli

Ieri pomeriggio, lunedì 14 marzo, è stato effettuato controllo straordinario del territorio dagli agenti di polizia di Empoli con il supporto di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana. Le zone pattugliate sono quelle della stazione di Empoli e del centro pedonale, oltre ai parchi cittadini. In totale sono state controllate oltre 50 persone e 15 autovetture.

In piazza Don Minzoni è stato effettuato un un controllo degli avventori e amministrativo presso un mini market. Il titolare non aveva con sé la licenza necessaria per esercitare la vendita. Al suo interno inoltre aveva una spada ornamentale di cui non possedeva alcun titolo per la sua detenzione e che è stata sequestrata in quanto oggetto atto ad offendere ai sensi della legge sulle armi. Il titolare è stato poi denunciato alla autorità giudiziaria ai sensi della legge vigente.