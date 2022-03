Toscana Atletica Empoli, Matilde Carboncini campionessa italiana indoor categoria Juniores

Matilde Carboncini della Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti è campionessa italiana indoor categoria Juniores nelle prove multiple. Ancora una volta l’atleta empolese, figlia dell’argento olimpico di canottaggio a Sidney 2000 Lorenzo Carboncini, si conferma ai vertici nazionali delle prove multiple dopo il titolo ottenuto nella categoria allieve nel 2021 e quello nella categoria cadette nel 2019. È dunque già il terzo titolo italiano, quello vinto dalla giovane atleta nella sua carriera, dove è riuscita ad imporsi, finora, in tutte le categorie.

Un titolo, quello conquistato a Padova Sabato 12 Marzo, che forse ha ancora più valore rispetto agli altri due, in quanto Matilde è al primo anno in categoria Juniores e gareggiava in buona parte contro atlete di un anno più grandi di lei.

Grande soddisfazione, oltre che dall’atleta, è stata espressa dal coach Simone Garbetti, che segue la Carboncini fin dai primi anni in cui ha iniziato a praticare questo sport.

Nelle singole gare del pentathlon, i risultati raggiunti da Matilde sono stati particolarmente importanti nei 60hs, dove ha corso nel tempo di 8.91, chiudendo al primo posto, migliorando di ben 13 centesimi il proprio personale e nel lungo, dove ha chiuso al secondo posto con 5,54. Record personale anche nel peso, con 10.06, dove la Carboncini ha chiuso al quarto posto. Bene anche l’alto, dove con 1,59 ha uguagliato il proprio record e gli 800, gara nella quale ha faticato un po’ di più, chiudendo comunque con un buon 2:39.63.

Non sono mancate le soddisfazioni anche ai Campionati italiani di Cross di Trieste, tenutisi il 12 e 13 Marzo. A livello individuale, le atlete della Toscana Atletica Empoli hanno ottenuto nella categoria Juniores il quinto posto con Greta Settino e il 20esimo con Alice Senese. Tra le allieve invece ottima prestazione di Giulia Bernini, che ha chiuso al nono posto. A livello di squadra, ottimo sesto posto nella categoria Juniores e buoni anche il dodicesimo nella categoria allieve e il 36esimo tra le promesse/seniores. Tutti questi risultati hanno portato al sesto posto finale nella classifica combinata che tiene conto di tutti i risultati.