Trovato con la droga in piazza della stazione a Empoli, denunciato

Sempre durante i controlli della polizia di ieri, in piazza Don Minzoni di fronte alla stazione di Empoli è stato controllato un 24enne nigeriano che con sé aveva 7 dosi di hashish e marijuana. In tasca aveva oltre a 30 euro le chiavi di un appartamento. Il controllo approfondito in casa è emerso che nell'armadio sono state trovate altre droghe e 1.190 euro. In totale sono 3 g di hashish e 25 di marijuana, tutto sequestrato assieme al denaro. Il ventenne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.