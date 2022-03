Una settimana tra infrazioni e reati ambientali ad Alropascio: l'attività della polizia municipale

Settimana intensa quella appena trascorsa dalla Polizia Municipale. Gli agenti hanno effettuato sei posti di controllo dai quali sono emerse varie violazioni e sanzioni per guida senza cinture di sicurezza, per uso del telefono durante la conduzione del veicolo e per la mancanza di documenti necessari per la circolazione.

Inoltre, i vigili hanno effettuato tre fermi amministrativi a veicoli perchè usati in modo improprio, in particolare trasportavano merci anziché persone.

Un ulteriore fermo è stato compiuto per guida senza patente, con conseguente sanzione di 5100 euro.

Tornano anche i reati ambientali. Grazie a un’attenta politica nel rispetto della natura e al sistema di foto trappole di cui il nostro territorio, da anni, è dotato, sono state individuate tre persone che hanno fatto scarichi abusivi.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa