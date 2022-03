Aeroporto Firenze, Falchi: "Nessun accordo"

“Anche oggi sulla stampa leggo di accordi già fatti a proposito del nuovo aeroporto di Firenze. Per quanto mi riguarda ribadisco che non esiste alcun accordo sulla nuova pista dell’aeroporto. È evidente che davanti a progetti simili a quello bocciato ripetutamente negli anni passati la nostra posizione non potrà che continuare ad essere di netta e trasparente contrarietà”.

Così il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi commenta le notizie in merito alle ipotesi della nuova pista dell’aeroporto di Firenze comparse oggi sulla stampa.