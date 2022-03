Aeroporto di Firenze, Giani: "Per Enac la nuova pista è una buona soluzione"

A proposito del via libera di Enac alla nuova pista dell'aeroporto di Firenze, si è espresso il presidente regionale Eugenio Giani. "Quel che ha detto il presidente Di Palma è importante. Ha detto che, viste le valutazioni dei loro tecnici, lunga 2.200 metri, è una buona soluzione. Di conseguenza sono contento" ha affermato Giani.

Nel progetto, ha aggiunto Giani, "sarà importante il dibattito pubblico. Ho lavorato su un sistema complessivo infrastrutturale ed è il motivo per cui c'è una forte interlocuzione con i sindaci della Piana. Noi tra Firenze e Prato abbiamo la quinta città di Italia, integrando i due comprensori. Quindi non dobbiamo vedere la pista dell'aeroporto di Peretola come una sorta di partita tra favorevoli e contrari, dobbiamo ragionare sul sistema infrastrutturale del bacino territoriale che in 12 chilometri mette insieme la quinta città d'Italia".