Pesaro capitale della cultura 2024, niente da fare per Viareggio e Grosseto

Niente da fare né per Viareggio né per Grosseto. Non sarà in Toscana la capitale italiana della cultura 2024, ma il titolo andrà nelle Marche, per la precisione a Pesaro. Ad annunciarlo è stato il ministro della cultura Dario Franceschini.

Dieci le città finaliste: Ascoli Piceno, Chioggia (VE), Grosseto, Mesagne (BR), Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio (GE), Siracusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (SA), Viareggio (LU) e Vicenza. Nella precedente lista era presente anche Vinci.